Equador está em estado de emergência após morte de candidato

Presidente do Equador convocou as Forças Armadas para atuarem em todo o país após a morte do candidato à presidência

O assassinato a tiros do candidato à presidência do Equador, Fernando Villacincencio Valencia, durante um comício nessa quarta-feira (10), em Quito, levou o país a declarar estado de emergência e luto nacional de três dias.

O atual presidente, Guillerme Lasso, condenou o ato violento e afirmou se tratar de um crime político, “que não ficará impune”. Um dos suspeitos foi morto durante troca de tiros com a equipe de segurança do candidato de centro-direita.

A titular do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamaint, comunicou que, apesar do ocorrido, as eleições antecipadas estão mantidas para o dia 20 de agosto. Em sua fala, ela afirmou que “o processo eleitoral permanece inalterado, em cumprimento ao mandato constitucional e legal”.

Lasso informou que a decretação de emergência permanece por 60 dias e as Forças Armadas foram mobilizadas para atuar em todo o país.

Além do candidato, outras nove pessoas ficaram feridas no atentado. Entre as vítimas estão uma candidata a deputada e dois policiais, segundo a Procuradoria, além de participantes do comício.

Villavicencio, que concorria pelo movimento de centro-direita Construye, já havia relatado ameaças de morte contra ele havia algumas semanas e, como os outros candidatos presidenciais, recebia proteção policial durante a campanha.

*Com informações da Gazeta do Povo

Leia mais

Candidato a presidente no Equador é morto a tiros e facção ‘Los Lobos’ reivindica crime

Projeto Manta-Manaus é pauta de encontro entre Governo do Amazonas e Equador

Atleta amazonense participará de Campeonato Sul-americano de Judô, no Equador