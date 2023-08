Governo executa obras de pavimentação da Rodovia AM-453, em Manacapuru

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está executando a obra de pavimentação da rodovia AM-453, a Estrada da Bela Vista, situada na zona rural do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

A rodovia tem 7,9 quilômetros de extensão e interliga as comunidades do Arapapá, de São Raimundo e da Bela Vista à rodovia Manuel Urbano, na altura do km 56 da AM-070.

Com investimentos de R$ 20,2 milhões e a geração de 923 empregos diretos e indiretos, a obra contempla serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização em toda a extensão da rodovia.

Nesta etapa, equipes da Seinfra atuam com três frentes de serviços, executando limpeza, terraplanagem e drenagem profunda.

A pavimentação da rodovia AM-453 vai contribuir para a melhoria da trafegabilidade e o escoamento da produção hortifrutigranjeira local, da produção de peixes oriundos da pesca e da criação em viveiro, além de facilitar a distribuição de calcário e da produção de uma fábrica de tijolos existente nesta rodovia, levando desenvolvimento econômico e social para a população.

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, destacou a importância das obras para o desenvolvimento da região.

“A região tem um alto potencial produtivo e a revitalização da rodovia AM-453 vai contribuir com o escoamento da produção. Nosso trabalho segue a determinação do governador Wilson Lima em levar infraestrutura, desenvolvimento, geração de emprego e garantia do direito de ir e vir do cidadão”, explicou o titular da pasta.

