Após decepção, Bárbara revela como está sua relação com Jade Picon

Bárbara Heck foi eliminada do BBB22 primeiro que Jade Picon e sempre defendeu a colega de confinamento fora do jogo. Mas quando a influenciadora foi eliminada, deu unfollow em Bárbara e ainda deu um coração partido, em sua avaliação no Gshow.

Ao ver as atitudes de Jade fora do confinamento, a ex-sister não gostou, rasgou o verbo e até publicou uma foto em que aparecia fazendo maquiagem de palhaça. Após a troca de farpas online, Bárbara falou em entrevista ao Gshow como ficou sua relação com Jade, depois do unfollow e do coração partido.

“Na hora, fiquei muito chateada, muito mesmo. Foi a pior coisa porque me senti uma idiota, né? Quando saí, recebi muito hate em cima de mim por causa da indicação dela no Arthur, como se eu tivesse culpa disso, o que não tive”, iniciou Bárbara, contando como foi seus dias após ser eliminada, depois de se aliar com uma das ‘vilãs’ da temporada.

Já sobre a relação, a ex-sister não deu muitos detalhes, mas afirmou que Jade a chamou para conversar no direct, após o assunto ter se tornado público e Bárbara ter reclamado no Twitter. A situação ficou resolvida entre as sister.

“Quando ela saiu, me deu coração partido e deixou de me seguir, eu pensei, ‘é como se ela tivesse confirmado todas essas críticas, né?’ Me senti uma palhaça realmente, mas depois, ela já me chamou no direct, a gente já se falou e está tudo certo”, finalizou.

*Com informações do Observatório dos Famosos

Edição: Leonardo Sena

