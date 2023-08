Centro Cultural Palácio Rio Negro comemora 26 anos com programação especial

Manaus (AM) – Em comemoração ao seu aniversário de 26 anos, que ocorre no dia 28 de agosto, o Centro Cultural Palácio Rio Negro (CCPRN) organizará uma programação aberta ao público no Salão Nobre do prédio. O evento acontece entre os dias 25 e 28 e contará com diversas atividades, além de três palestras relacionadas à história dos espaços culturais da cidade de Manaus.

Iniciando a programação, no dia 25 de agosto será aberta a exposição de fotografias “Formas da Paisagem”, do artista Carlos Navarro Infante. Nesta obra, é retratada a floresta amazônica, enaltecendo sua beleza de pedras, troncos, rios e a grandiosidade de suas paisagens. A coleção reúne cinquenta e oito fotos coloridas e em preto e branco de forma criativa e sensível.

Já no sábado (26/08), a agenda inicia às 14h, com a apresentação do Madrigal do Amazonas, grupo vocal do Governo do Estado. Em seguida, acontece a palestra “História e Memória do Palacete”, com o historiador Pedro Mansour, que atua no Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Logo após, o CCPRN recebe o debate sobre “O embelezamento do Centro Cultural Palácio Rio Negro com as ações do Ateliê de Restauro através das obras pictóricas”, com a conservadora e restauradora Judith Costa, que é responsável pelo Ateliê de Restauro da Secretaria.

Finalizando as atividades do dia, o artista plástico Otoni Mesquita irá palestrar sobre o tema “Memória do Pioneirismo no Centro Cultural Palácio Rio Negro”. Além de artista, Otoni também atua como escritor, jornalista e historiador.

No dia 28 de agosto, quando de fato se comemora o aniversário do CCPRN, a programação se encerrará com o recital do Centro Suzuki Amazonas, às 15h, que traz o coral infantil para uma bela e emocionante apresentação.

O Palácio Rio Negro é um Centro Cultural aberto para visitação tanto para a sociedade amazonense quanto para turistas dos mais variados estados brasileiros e países. Além disso, costuma promover eventos culturais, exposições de artistas locais e receber eventos oficiais do estado ou privados.

“Este evento visa enfatizar a importância não somente arquitetônica, mas também cultural e histórica do Palácio Rio Negro para a sociedade amazonense. Entretanto, decidimos fazer isso de uma forma diferente, através do olhar de profissionais que no decorrer dos anos desenvolveram muitos trabalhos dentro do espaço”, afirmou a gerente do CCPRN, Gisele Felipe.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival Olhar do Norte destaca programação para todos os públicos

Servidor da Seminf é morto com tiros na cabeça em frente de casa em Manaus

Ladrão rouba escola, mas se arrepende e devolve objetos com carta de desculpas: “Me perdoem”