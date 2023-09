Menina de 3 anos baleada na cabeça em abordagem da PRF está em estado grave

Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, foi baleada na cabeça, no pescoço e ombro na noite desta quinta-feira (7), quando passeava de carro com os pais, uma tia e uma irmã, no Arco Metropolitano, no município de Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ).

O pai da menina, William da Silva, disse que o tiro partiu de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A criança passou por cirurgia e está internada em estado grave no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

“Uma viatura da PRF viu a gente passando e veio atrás. Não deram sinal para parar, mas estavam muito perto do meu carro. Dei a seta e parei, só que nessa que eu parei, eles efetuaram vários disparos, e um pegou na minha filha. A polícia foi muito irresponsável em ter feito isso. A vida da minha filha está em jogo”, declarou Silva, em relato à Agência Brasil.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Heloísa foi levada ao hospital por uma viatura da corporação. A PRF ainda não se manifestou sobre o incidente.

