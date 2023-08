Diretora de escola onde zelador é suspeito de praticar abusos com alunos é afastada

Manaus (AM) – Em resposta ao caso da prisão de um zelador, de 48 anos, suspeito de beijar um aluno de 11 anos dentro de um banheiro , a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou em nota, o afastamento da função de Gestora Escolar da servidora que exercia a função na escola municipal Professora Ivone Maria, no bairro Cidade de Deus, zona Leste. A Semed informa, ainda, que o servidor acusado de assédio foi desligado pela empresa terceirizada, que presta serviços para a rede municipal de Educação.

Confira a nota na Integra:

Escola municipal Professora Ivone Maria

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que não tolera casos de abuso ou violência na rede municipal de Educação. Na última quarta-feira, 9/8, foi decidido com a equipe de Comissão de Ética, Sindicância e o diretor do Departamento Geral dos Distritos (DEGD) o afastamento da função de Gestora Escolar da servidora que exercia a função na escola municipal Professora Ivone Maria, no bairro Cidade de Deus, zona Leste. A Semed informa, ainda, que o servidor acusado de assédio foi desligado pela empresa terceirizada, que presta serviços para a rede municipal de Educação.

A Semed ressalta que desenvolve durante todo o ano letivo ações que abordam temas relacionados ao abuso e exploração sexual infantil. O assunto é trabalhado desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, de uma forma adequada para cada faixa etária de idade e essa ação faz com que os estudantes não se calem e denunciem qualquer tipo de abuso ou violência sofrida.

O Caso

Um zelador, de 48 anos, foi preso suspeito de beijar na boca de um aluno de 11 anos dentro de um banheiro da Escola Municipal Ivone Maria, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (8). Outras crianças foram a delegacia para comunicar que teriam sido vítimas de atos abusos sexuais praticados pelo mesmo homem.

A informação foi divulgada pela delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca).

“Possa ser que haja mais vítimas tendo em vista que o homem tinha acesso a elas em razão da sua profissão. Por isso, continuaremos com os trabalhos investigativos para que ele responda por todos os possíveis crimes cometidos no período em que trabalhou na escola” , enfatizou a delegada.

Leia mais:

Outras crianças denunciam abusos de zelador preso após beijar aluno em escola de Manaus, diz PC

Zelador é preso após beijar aluno de 11 anos dentro de banheiro de escola em Manaus

Escola Estadual realiza mutirão de serviços públicos e leva ações de cidadania e saúde a moradores da zona sul de Manaus