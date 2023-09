Corpo de professor que desapareceu em naufrágio é encontrado no AM

O corpo de Erisson Nogueira da Silva, de 28 anos, foi encontrado nesta terça-feira (12), nas proximidades da Ilha do Cachorro, na região do Rio Uaicurapá. A vítima morreu em um naufrágio que aconteceu no domingo (10), em uma zona rural de Parintins, no interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, Erisson, que era professor de uma escola rural, estava com mais seis pessoas em uma embarcação, quando uma tempestade atingiu a região e afundou a canoa. A vítima não sabia nadar. Bombeiros, militares da Marinha e familiares da vítima faziam buscas na área desde o dia do acidente.

O Hospital de Parintins realizou a autópsia no corpo e constatou que a causa da morte foi afogamento. A Marinha afirmou que vai instaurar um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis pelo acidente.

