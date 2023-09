Representantes da Concessionária de Aeroportos apresentam planejamento para melhorar aviação

Manaus (AM) – Os representantes da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia (VINCI Airports) se reuniram na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (12), e apresentaram o planejamento de obras de melhoria que devem ser executadas em aeroportos de Manaus, Tabatinga e Tefé ao vice-presidente da Aleam e presidente da Comissão de Transportes, Trânsito e Mobilidade, deputado Carlinhos Bessa (PV).

Segundo a Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, a proposta da reunião foi mostrar ao Legislativo Estadual as obras que estão sendo feitas e como beneficiarão a população, aumentando o potencial aeroportuário do Amazonas. Ela enfatizou que os aeroportos são estruturas públicas e como tal precisam servir à população.

“No Amazonas, o aeroporto é fundamental para conectar pessoas e gerar negócios, por isso, alinhados com o poder público, garantimos um melhor serviço para o cidadão. Nossa maneira de trabalhar preza pela transparência e comunicação com o poder público. Teremos duas frentes de trabalho diferentes, uma relacionada à pista de pouso e decolagem, que vai garantir mais segurança internacional também acomodando aeronaves de grande porte que Manaus precisa receber e outra é na área de terminais. Com isso, poderemos ter mais conforto, mais oferta de serviços e um fluxo melhor dos passageiros no aeroporto”,

destacou.