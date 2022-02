Iniciativa privada assume aeroportos de Tabatinga e Tefé, no AM

Tabatinga e Tefé (AM) – Maior operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports

assume mais duas operações no Amazonas em fevereiro: Tabatinga, no dia 15/02; e Tefé, em 18/02.

A VINCI conclui, assim, a integração completa dos sete terminais da Região Norte que adquiriu via contrato de concessão assinado com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), válido pelos próximos 30 anos, incluindo os de Manaus/AM, Rio Branco/AC, Boa Vista/RR, Cruzeiro do Sul/AC, Porto Velho/RO,

Tabatinga/AM e Tefé/AM.

Localizado na Tríplice Fronteira formada pelo Brasil, Colômbia e Peru, o aeroporto de Tabatinga fica a 1.100 quilômetros da capital, Manaus, sendo responsável pelo transporte de 72.959 passageiros em2019.

Já Tefé, que fica no centro da região amazônica, é porta de entrada para municípios vizinhos e teve o fluxo de 34.632 pessoas.



Com a conclusão da integração dos sete terminais, a VINCI Airports passa a operar o total de 53 aeroportos em 12 países na Europa, Ásia e Américas, dos quais oito estão no Brasil. Desse modo, se torna a concessionária aeroportuária internacional líder no país em número de aeroportos, empregando cerca de 500 colaboradores.

A VINCI Airports também se tornou a primeira operadora aeroportuária a iniciar a implementação de uma estratégia ambiental internacional, em 2016, com o objetivo de atingir emissões líquidas zero em toda a sua rede até 2050.

*Com informações da assessoria

