Mais de 50 projetos sociais recebem novos kits esportivos em Manaus

No último sábado (16), em cerimônia na Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, 51 projetos sociais da capital amazonense foram contemplados com novos kits esportivos pelo programa “Esporte na Comunidade”, da Prefeitura de Manaus.

Entre as modalidades atendidas estão projetos de futsal, artes marciais, vôlei e futebol. As crianças e jovens vão poder usufruir de equipamentos esportivos como bolas, redes, cones, coletes, entre outros itens que vão auxiliar no cotidiano das aulas. Somando todo o programa desde o início, são mais de 200 projetos beneficiados.

“Sensação de dever cumprido. São vários projetos sendo atendidos, hoje batemos a marca de 251 projetos desde o começo do programa. O prefeito David Almeida tem esse carinho e atenção com o projeto, com o esporte em Manaus. A minha missão, e de toda a Fundação Manaus Esporte é espalhar o esporte na cidade de Manaus. Em dezembro tem de novo, isso é ‘Esporte na Comunidade’”, ressaltou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

Com a entrega deste sábado, o “Esporte na Comunidade” totalizou o benefício direto a mais de 22 mil crianças e jovens das quatro zonas de Manaus, acentuando o investimento e atenção da prefeitura junto ao esporte comunitário, além do incentivo à prática de atividades físicas para mais qualidade de vida.

“Hoje é a festa do esporte comunitário. Temos mais de 22 mil jovens beneficiados em todas as quatro zonas de Manaus. Essa é a determinação do nosso prefeito David Almeida, do nosso diretor-presidente, em transformar Manaus em uma cidade mais esportiva para se viver”, destacou o coordenador do “Esporte na Comunidade”, Roberto Dinamite.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Projeto social ‘Revelando para o futuro’ tem retorno as aulas no Alvorada

Estudantes do Ifam desenvolvem projeto social para ajudar crianças de ONG em Manaus

Projeto Social de Manaus leva alimento a quem precisa e já beneficiou 5 mil pessoas em um mês