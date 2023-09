Omar Aziz é homenageado com Medalha Ruy Araújo e título de Cidadão do Amazonas

Manaus (AM) – Em uma solenidade marcada pela emoção, o senador Omar Aziz (PSD-AM) recebeu o título de cidadão do Amazonas, juntamente com a medalha Ruy Araújo, na manhã desta segunda-feira (18). A cerimônia contou com a presença de amigos da vida política e familiares, que relembraram a importância do legado de Omar para o Estado e o País.

“É uma honra muito grande além de me tornar oficialmente cidadão, receber a medalha Ruy Araújo”, agradeceu o senador. Em seu discurso, ele destacou a importância dos amigos e da solidariedade nos momentos difíceis da vida política. Omar ressaltou sua trajetória desde sua chegada ao Amazonas em 1971, trazendo à tona memórias pessoais marcantes, como sua infância vivida na Rua dos Barés.

O senador enfatizou sua dedicação aos estudos e seu percurso na vida pública, ocupando diversos cargos e fazendo muitas amizades ao longo do caminho. Ele expressou sua paixão pelo Amazonas e sua motivação em servir ao povo.

“Me sinto amazonense desde que fui acolhido aqui nos anos 70, mas hoje, por direito, me torno amazonense com esse título. Me honra muito, mas não é isso que me vai fazer ter um esforço maior e sim o amor que tenho pelo povo do Amazonas”, ressaltou Omar Aziz.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), aproveitou a ocasião para reconhecer o papel fundamental de Omar em encaminhar pautas importantes para o estado no Senado Federal. Ele destacou o trabalho do senador na construção do Hospital Delphina Aziz, que se tornou referência na região norte. “Faço um reconhecimento à sua atuação no Senado e toda a sua experiência nos dá tranquilidade de ter um representante que conhece de fato e luta para mudar a realidade do interior do Amazonas”, afirmou Wilson.

O deputado estadual João Luiz (Podemos), responsável pela proposta para concessão do título, justificou sua aprovação reiterando o incansável trabalho de Omar Aziz desde sua chegada ao Amazonas. Ele ressaltou a atuação do senador na pavimentação da rodovia AM-010, que trouxe benefícios para agricultores e moradores da região.

“O senador Omar Aziz desde que chegou a essa terra vem contribuindo muito com o desenvolvimento do estado. Ele tem um vasto trabalho desde liderança estudantil até o Governo do Amazonas, Senado Federal, na Câmara Municipal e aqui na própria Assembleia Legislativa, onde foi o mais votado. É um lutador pela Zona Franca de Manaus, onde luta pelos empregos das famílias, onde lidera a bancada amazonense no Congresso Nacional”, afirmou o deputado João Luiz.

Durante a cerimônia, a deputada Alessandra Campêlo (Podemos) fez questão de reconhecer as contribuições de Aziz em diversos programas premiados, como o Galera Nota 10 e o Ronda no Bairro. Ela também ressaltou a atuação do senador na CPI da Pandemia, onde conseguiu salvar vidas e combater a corrupção na compra das vacinas contra a Covid-19.

O deputado federal Saulo Viana, que possui uma relação de amizade pessoal com Omar Aziz, enfatizou os ensinamentos que recebeu do senador, como sua integridade e dedicação à família e ao trabalho.

*Com informações da assessoria

