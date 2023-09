David Almeida inaugura espaço de bem-estar para servidores da limpeza pública de Manaus

O local visa promover qualidade de vida no ambiente de trabalho, contribuindo para o aumento da produtividade dos servidores

Manaus (AM) – Como parte da valorização dos servidores municipais, o prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta terça-feira (19), um espaço de bem-estar na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), localizada no bairro Compensa, Zona Oeste, em parceria com a empresa ProCorpoFisio.

O local, destinado aos servidores da pasta, visa promover qualidade de vida no ambiente de trabalho, contribuindo para o aumento da produtividade e reduzindo os casos relacionados a tensões, estresse e ansiedade, além de evitar os casos de Lesão do Esforço Repetitivo (LER).

Segundo o prefeito, o objetivo é expandir a ação inovadora para outras secretarias, prezando pelo conforto e descanso dos servidores.

“É um programa-piloto, pelo qual a gente oferece uma sala de conforto para os servidores da pasta. Essa é uma iniciativa do secretário Sabá Reis, dando qualidade de vida, melhorando o ambiente de trabalho dos nossos servidores, diminuindo a tensão sobre o corpo dos servidores, inclusive, evitando futuros afastamentos em função de esforços, e isso faz com que a gente possa oferecer uma qualidade de vida ao servidor da Prefeitura de Manaus. Esse espaço, na Semulsp, é o início de um processo que nós queremos levar para as demais secretarias”, garantiu Almeida.

No espaço, os servidores recebem massagem terapêutica, por meio de aparelhos específicos para cada região do corpo, com agilidade, praticidade e rotatividade nos atendimentos. Os equipamentos da sala podem atender até seis servidores, simultaneamente, de forma personalizada e padronizada, com duração de 30 a 40 minutos.

Segundo o titular da Semulsp, Sabá Reis, a secretaria vive novas oportunidades. “Aquilo que era um dia só a ‘secretaria do lixo’ vem se transformando. A nossa turma de garis, a partir de agora, passa a contar com uma sala de bem-estar social. Essa é a primeira secretaria na qual o prefeito está implantando esse serviço, disponibilizando esse espaço, junto com essa empresa, que é genial, trazendo benefícios aos nossos servidores”, completou o secretário.

Para o diretor da empresa ProCorpoFisio, David Salomão, a parceria com a prefeitura vem para motivar os servidores e engajá-los com suas tarefas diárias, além de garantir saúde e segurança no ambiente institucional.

“Esse investimento inibe, lá na frente, o afastamento do servidor, e o servidor mais motivado, mais relaxado, produz mais, então esse ambiente em uma secretaria, como a Semulsp, é muito importante, porque esse servidor merece. São trabalhadores que cuidam da população, cuidam da limpeza, cuidam das praças. Com certeza teremos excelentes resultados com esses servidores”, disse.

*Com informações da assessoria

