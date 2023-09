Concessionária celebra 29 anos em Manaus com ofertas até o fim do mês

Manaus (AM) – A mais completa concessionária da Fiat em Manaus, Murano Veículos, celebra neste mês o aniversário de 29 anos de atuação na cidade. Para brindar este momento, a loja localizada na avenida Cosme Ferreira, 443, no Aleixo, recebeu decoração especial e, até o fim de setembro, estará com ofertas para atender a diversos perfis de clientes, desde quem usa carro para o dia a dia até empresas.

O gerente-geral da Murano Veiculos, Sanzio Drumond, destaca que são 29 anos realizando sonhos de milhares de clientes, sendo líder de vendas Fiat e tendo como maior diferencial o atendimento personalizado e a melhor e mais moderna estrutura que uma concessionária pode oferecer.

“Temos uma carteira de clientes fiéis, que possuem uma história conosco e com a marca Fiat; muitos adquiriram desde o primeiro carro conosco, outros, sempre que pensam em carro escolhem a Murano, nos indicam para familiares e os amigos. E, por isso, buscamos devolver uma relação de confiança, transparência e respeito com os nossos clientes”, afirmou Drumond.

Essa satisfação também é atribuída à segurança percebida pelos clientes da marca Fiat. Líder em vendas no país, a marca investe em uma série de inovações que resulta em veículos mais modernos, confortáveis e seguros.

No dia 23, a concessionária realizará um evento exclusivo de vendas para comemorar os 29 anos de aniversário, que terá horário estendido até 16h. Este evento contará com a presença de clientes fiéis da Murano, que terão acesso a condições imperdíveis e ofertas exclusivas para prestigiar os convidados.

E, até o fim do mês, a loja estará com condições especiais em vendas e pós-venda.

“Mas atenção, os estoques são limitados, por isso, os primeiros clientes terão maiores condições de obterem as melhores negociações nos modelos e cores de sua escolha”, adiantou o gerente-geral da Murano.

Decoração para comemorar o aniversário em Manaus Foto: Divulgação

O cliente que visitar a concessionária poderá ganhar brindes e conferir de perto a mais completa linha de produtos Fiat que vão desde veículos que atendem todo tipo de negócio, com o Fiat Professional, até veículos que atendem a todo tipo de público.

No segmento de veículos elétricos, por exemplo, a Murano é a única concessionária Fiat que disponibiliza a versão do Fiat 500e que conta, em Manaus, com um ponto de carregamento gratuito na entrada de sua unidade.

A Murano também é a única concessionária Abarth de Manaus, onde tem disponível a versão esportiva do Pulse, envenenada pelo escorpião, carregando a tradição de modelos dotados de potência e alta performance.

Para o público empresarial, os destaques são a Fiorino, Fiat Scudo e linha Ducato. Veículos para pessoa jurídica, Pessoas com Deficiência (PcD), taxistas e produtores rurais também estão com ofertas no mês de aniversário da concessionária.

E vem mais novidades por aí! O gerente geral da concessionária adianta que a expectativa é que até o fim do ano aconteçam mais dois lançamentos, sendo mais um SUV Abarth e uma pick-up Fiat média, passando a somar com dois modelos que já são líderes na categoria, o Fiat Toro e a Fiat Strada.

Atendimento

Além da unidade no Aleixo, a Murano conta com um showroom no Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga e Umberto Calderaro). No espaço, oferece ao cliente uma experiência diferenciada com a marca, onde pode acessar todos os produtos da Fiat, além de conferir de perto de um a dois veículos expostos.

O cliente também pode iniciar o atendimento e até mesmo já efetuar a compra do veículo, no entanto, a retirada e o pós-venda são realizadas na sede da concessionária, onde também ele tem a oportunidade de conhecer toda a estrutura e, quando for necessário, fazer uma revisão do veículo.

