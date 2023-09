“Caravana do Empreendedorismo” oferta palestras, oficinas e consultorias gratuitas

Manaus (AM) – Uma edição da “Caravana do Empreendedorismo” ocorrerá na próxima semana, do dia 25 a 29 de setembro, com palestras, oficinas e consultorias totalmente gratuitas, no Shopping Manaus ViaNorte. A ação faz parte da programação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM). As inscrições devem ser feitas no link: am.loja.sebrae.com.br.

As atividades da “Caravana do Empreendedorismo” ocorrerão no stand do Sebrae-AM, localizado no 1º piso, em frente à loja Piticas. O tema desta edição será “Inovação e Crédito”. A programação é aberta para quem já empreende ou deseja abrir o próprio negócio.

Vinícius Teixeira, gerente de marketing do ViaNorte, enfatiza que a participação no evento pode render muitos frutos na jornada empreendedora.

“O Shopping Manaus ViaNorte reforça o seu compromisso pelo desenvolvimento social por meio dessa parceria com o Sebrae-AM. Será uma semana de muito networking com outros empreendedores profissionais renomados. Então, quem participar da ‘Caravana do Empreendedorismo’ só tem a ganhar”, destaca.

Programação

Na segunda-feira (25), a programação contempla a palestra “Lucre mais pagando menos impostos”, das 10h às 12h, e “Formalize seu MEI”, das 14h às 16h.

Na terça (26), o público confere as oficinas “Como faturar mais utilizando WhatsApp” e “Vitrines que vendem”, nos horários das 10h às 12h, e 14h às 16h, respectivamente.

Já na quarta (27), ocorrerão a palestra “Educação Financeira”, das 10h às 12h, e a oficina “Faça vitrines para atrair clientes e vender mais”, das 14h às 18h.

Na quinta (28), a programação inclui a oficina “Marketing Digital: transforme seus cliques em resultados”, das 10h às 12h. Pela tarde, o público acompanha as palestras “Empreendedorismo feminino”, das 14h às 16h, e “Como potencializar seu negócio usando o funil de vendas?”, das 16h às 18h.

No dia de encerramento, sexta-feira (29), ocorre a palestra “Boas práticas para serviços de alimentação”, das 10h às 12h, e a oficina “Gestão de empresas”, das 14h às 18h.

Consultorias

A “Caravana do Empreendedorismo” também oferecerá consultorias gratuitas sobre negócios. Os atendimentos iniciam às 10h e se estendem até às 18h.

Os serviços oferecidos serão: formalização; orientação para o crédito; contábil tributos; pagamentos de tributos; financeiro; marketing digital; vendas; e inovação e produtividade.

Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

*Com informações da assessoria

