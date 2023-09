Nova UBS do Viver Melhor será entregue no aniversário de 354 anos de Manaus

O espaço atenderá mais de 40 mil moradores do conjunto e do entorno

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, durante vistoria realizada na manhã desta sexta-feira (22), que a Unidade Básica de Saúde (UBS) porte 4, do conjunto Viver Melhor, localizado na Zona Norte, será inaugurada no próximo dia 24 de outubro, data em que a capital amazonense completa 354 anos.

A nova estrutura de saúde contará com quatro equipes completas de atenção básica, compostas por médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, entre outros, transformando a realidade dos mais de 40 mil moradores do conjunto e do entorno, como destacou David Almeida.

“Nós saímos de uma realidade daquelas casinhas da família de 32 metros quadrados para essa realidade de 1.200 metros quadrados. Estamos falando praticamente 400 vezes maior em metragem. A qualidade dos serviços será melhor. Essa é uma UBS moderna e isso torna a saúde básica de Manaus ainda mais competitiva, dando aos moradores do Viver Melhor a maior UBS da nossa cidade. O trabalho da prefeitura, por intermédio da Semsa, está proporcionando a melhor qualidade de vida, confirmando e ampliando a saúde básica da cidade como a melhor do Brasil”, salientou Almeida.

A nova UBS irá substituir a antiga unidade instalada na rua Maicuru, que comportava apenas uma equipe básica de saúde da família e atendia até cem pessoas por dia.

O novo espaço incluirá dois pavimentos, divididos em ambientes com recepção, sala de espera, Espaço Saúde, salas para acolhimento, preparo, vacinas, coleta, curativos, inalação e espaço para a dispensação de medicamentos com consultório farmacêutico.

O chefe do Executivo municipal também aproveitou a oportunidade para enfatizar que a UBS é apenas uma das grandes obras realizadas pela gestão no Viver Melhor.

“Estamos finalizando, até o Natal, a entrega da creche e já licitando o novo Caps (Centros de Atenção Psicossocial) aqui na frente da própria UBS. Já autorizei a construção de uma praça molhada com um parque para as crianças, aqui no Viver Melhor, além de estarmos finalizando o projeto para a construção da grande feira do Viver Melhor. Todos esses são investimentos no maior bairro da cidade de Manaus”, concluiu.

*Com informações da assessoria

