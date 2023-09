Polícia Militar realiza operação de combate ao crime na Zona Leste de Manaus

Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PM) deflagrou, na noite de sexta-feira (22), a Operação Águia – Ação Pacificador, com foco na zona leste de Manaus. Essa fase da operação se estende até o final do mês de setembro, com o objetivo de combater os índices de violência e prevenir os crimes de homicídio.

O efetivo da operação foi de 117 policiais militares com o emprego de 18 viaturas e 14 motocicletas. Participaram da ação as unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb).

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, o foco da operação será em locais de maior incidência criminal. “A Polícia Militar está com todas as unidades atuando nessa operação, com o CPE e o CPAmb apoiando as unidades do CPM. O nosso objetivo é levar maior segurança para a população, principalmente nessas áreas onde a gente entende que existe uma maior incidência criminal”, esclareceu o coronel Klinger.

O primeiro dia de ação policial resultou na abordagem a 1.031 veículos e 1.482 pessoas. Foram apreendidos dois veículos, 710 gramas de entorpecentes, 384 trouxinhas, um revólver calibre 38 e cinco munições. As equipes policiais realizaram ainda quatro flagrantes.

A Operação Águia inclui ações de presença policial em locais estratégicos com barreiras policiais para abordagens de veículos e aumento do patrulhamento, com apoio das unidades da Força Tática e Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

O comandante do CPE, tenente-coronel Alysson Lima, ressaltou a atuação das unidades especializadas da Rocam, Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), Companhia de Operações Especiais (COE), Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) e do 1º Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), durante a Operação Águia.

“Estamos com a nossa tropa de 60 homens do CPE. Nosso objetivo é impedir e reduzir drasticamente qualquer ocorrência envolvendo homicídios. Nós vamos atuar para que a população da zona leste se sinta segura e que saiba que hoje a Polícia Militar, com toda a sua tropa especializada e convencional, estará na rua levando segurança e proteção a todos”, disse o comandante do CPE.

A comandante do CPM, tenente-coronel Otacicleide, destacou o emprego das unidades da Força Tática, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Batalhão Norte, no reforço do patrulhamento ostensivo realizado pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicom’s) do Batalhão Leste. “Estamos iniciando hoje a Operação Águia para intensificar o policiamento nos bairros da zona leste da capital, com os nossos policiais do CPM e o reforço das unidades do CPE e do Policiamento Ambiental”.

