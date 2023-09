Visitantes ficam de cabeça para baixo após brinquedo falhar no Canadá

Causa da falha ainda é desconhecida; duas pessoas relataram dor no peito após serem resgatadas

Um grupo de visitantes de um parque de diversões da cidade de Vaughan, na província canadense de Ontário, ficou cerca de 30 minutos parado de cabeça para baixo no topo de um brinquedo que falhou.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra a cena.

Meia hora foi o tempo necessário para que os funcionários da manutenção do parque pudessem mover o brinquedo e, assim, retirar as pessoas que haviam ficado presas.

Após o resgate, duas pessoas disseram que estavam com dor no peito e que não conseguiam sentir as pernas.

A causa da falha permanece desconhecida. O brinquedo foi fechado para que uma investigação possa elucidar os fatos.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Mulher é arremessada de brinquedo em parque de diversões em PE e fica em estado grave

Bebê morre após engolir brinquedo durante banho

Peça de brinquedo ‘kamikaze’ despenca e atinge duas pessoas em parque de diversões no litoral de SP