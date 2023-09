Mulher é arremessada de brinquedo em parque de diversões em PE e fica em estado grave

Acidente ocorreu no Wave Swinger, semelhante a um chapéu mexicano, onde as pessoas giram em alta velocidade em cadeiras suspensas por fios

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões em Recife (PE), na tarde desta sexta-feira (22).

O acidente ocorreu no brinquedo Wave Swinger, semelhante a um chapéu mexicano, onde as pessoas giram em alta velocidade em cadeiras suspensas por fios.

De acordo com o Samu, a mulher foi socorrida ao Hospital da Restauração com quadro de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e possível fratura de membros superiores.

Uma pessoa que estava no parque no momento do ocorrido afirmou ter desistido de entrar no brinquedo pouco antes do episódio.

“Na hora, estava eu e minha esposa filmando o brinquedo de fora. No momento que começou a girar, pouco depois, ouvimos um barulho, mas não entendemos o que era. Depois, vimos a moça no chão agonizando, com feridas expostas e sangrando muito”, contou o indivíduo que não quis se identificar.

O Hospital da Restauração informou que a mulher também teve fraturas pelo corpo e está internada em estado grave.

Em nota, o parque Mirabilandia lamentou o acidente e disse ter suspendido as atividades no brinquedo para revisão do equipamento.

“O parque Mirabilandia lamenta o acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira e suspendeu preventivamente as atividades da atração Wave Swinger para uma revisão completa no equipamento, que passa por manutenção periódica recomendada pelo fabricante.

Uma usuária que estava no brinquedo recebeu imediato atendimento após o acidente que provocou uma queda, e teve suporte pela equipe de plantão e encaminhada ao hospital, onde está recebendo toda assistência.

As causas do acidente estão sendo apuradas por uma equipe técnica habilitada e o parque fica à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.”

*Com informações da CNN Brasil

