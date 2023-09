Prefeito fomenta citricultura com a entrega de 14 mil mudas para produtores rurais de Manaus

Na manhã desta terça-feira (26), o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou mais de 14 mil mudas de laranja, limão e tangerina para 200 produtores da zona rural da capital, fomentando assim a citricultura, uma das atividades agrícolas de maior relevância no mundo. A ação, que faz parte do programa “Manaus+Agro”, aconteceu no viveiro da Protecitrus, localizado no quilômetro 25, da AM-010.

Acompanhado pelo titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, o chefe do Executivo municipal destacou a importância da iniciativa para o crescimento da produção agrícola da capital, que é um dos marcos dos 1.000 dias de sua gestão.

“A prefeitura está presente também na zona rural. Essa ação é a terceira cultura produtiva que nós estamos fomentando. Iniciamos com a pitaya, passamos pela maniva e agora com os cítricos. Serão 14 mil mudas de laranja, tangerina e limão, que vão beneficiar 200 produtores rurais no entorno da cidade de Manaus. Nós queremos que essa produção seja comprada, absorvida pela merenda escolar da prefeitura, das quais já destacamos R$ 14 milhões, para que possamos fomentar a produção rural e assim o agricultor possa produzir, tenha como escoar e tenha para quem vender e, acima de tudo, receba pelo fruto do seu trabalho”, enfatizou Almeida.

O processo para beneficiar os agricultores dos polos 1, 2, 3, 4, 7 e 8, necessitou previamente de visita técnica dos fiscais da Semacc, onde foram analisadas as estruturas dos terrenos para o plantio das sementes, solo, técnicas e especificidades dos agricultores.

Junto com líderes comunitários, os agricultores da comunidade Bela Vista do Rio Negro, Xiita, Santa Maria do Rio Negro, Paraná da Eva, Rio Branquinho, Taboca ZF4, São Francisco 2, Copasa, Água Branca, Brasileirinho, Uberê e Sete de setembro foram selecionados para receber os insumos e estão sendo beneficiados pela primeira vez com o fomento da cultura de cítrus.

De acordo com Wanderson Costa, a iniciativa da Prefeitura de Manaus passa pelo olhar diferenciado que o prefeito David Almeida tem pelas necessidades da população devido a sua origem familiar.

“Essa história que está sendo escrita ao longo desses anos na gestão do prefeito David Almeida, é uma história muito importante, porque nós selamos um compromisso de dar o retorno para quem precisa. Essa cultura da citricultura já estava dentro do nosso escopo estratégico do planejamento. É necessário um prefeito que sente as mesmas dores dos produtores, um prefeito que conhece as dificuldades, que sabe o que é levar o sustento para dentro da sua casa, o tão difícil e trabalhoso que é”, concluiu Costa.

*Com informações da assessoria

