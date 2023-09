Deputado pede remissão e anistia de dívidas de produtores rurais atingidos pela estiagem no AM

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) fez um indicativo ao governo do estado, nesta terça-feira (26), para que as dívidas contraídas na Agência de Fomento Estado do Amazonas (Afeam) por produtores rurais dos municípios atingidos pela estiagem neste ano sejam anistiadas.

“Enfrentamos uma grave seca que atinge, hoje, nosso estado em razão do fenômeno El Niño, que inibe a formação de chuvas aqui na região. Isso vem trazendo uma série de prejuízos para a nossa população. Tenho acompanhado de perto e visto produtores andando mais de 8 quilômetros para fazer a retirada de seu produto. Outros estão perdendo a sua produção”, disse Abrahim.

De acordo com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Rural, a anistia e remissão de dívidas de agricultores ou produtores rurais já ocorreu no ano de 2021, quando o Amazonas enfrentou uma das maiores cheias da história.

“A estiagem impacta diretamente na qualidade do cultivo e na disponibilidade de água para a irrigação da produção. Além disso, muitas culturas não estão preparadas para enfrentar a baixa disponibilidade de água, o que acarreta uma safra de baixa qualidade, com altas perdas na produção. Essas perdas impactam não somente a produção, mas também a economia dos municípios. Ou perdão ou revisão dessas dívidas se faz necessário mais uma vez”, explicou.

Doação para famílias atingidas pela estiagem

O deputado do União Brasil também apresentou indicativo à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para realização de uma campanha de arrecadação de doações de cestas básicas, de água potável e de materiais de limpeza e de higiene pessoal para as famílias atingidas pela estiagem no estado.

“Vivemos um momento crítico em nosso estado com o avanço da estiagem. Um momento difícil em que 40 municípios já estão em situação de alerta e 15 municípios estão em situação de emergência, segundo dados divulgados hoje pela Defesa Civil. O governo do estado lançou uma campanha com investimento de R$ 100 milhões para minimizar os efeitos dessa crise. Nós, deputados, também precisamos nos unir e nos solidarizar com essas famílias”, concluiu Abrahim.

A Comissão trata da defesa civil e proteção a pessoas expostas a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes.

Os municípios que estão em situação de emergência são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna, Tefé, Coari, Jutaí, Maraã, Uarini.

*Com informações da assessoria

