Deputado Thiago Abrahim solicita Hemonúcleos para o interior do Amazonas

Hemonúcleos são unidades descentralizadas da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, que ficam localizados no interior do estado

Manaus (AM) – O deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil) solicitou ao governo do estado, através de requerimentos, a construção de Hemonúcleos nos municípios de Itacoatiara, Parintins, Nhamundá, Maués e Silves.

“A saúde do nosso interior ainda é carente. Precisamos ter esse olhar diferenciado e contribuir para levar as melhorias que a população tanto precisa. Importante que o interior tenha o suporte de um Hemonúcleo. Essas unidades objetivam preservar a saúde dos candidatos à doação e também a dos pacientes que irão receber a transfusão”, disse Abrahim.

Os Hemonúcleos são unidades descentralizadas da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), que ficam localizados no interior do estado, e contam com toda estrutura necessária para a realização de exames laboratoriais de baixa e média complexidades, coleta de sangue, diagnóstico, fracionamento e transfusão de sangue, entre outros.

De acordo com as propostas apresentadas pelo parlamentar, os Hemonúcleos fortaleceriam a hemorrede nos municípios do Amazonas, além de facilitar o acesso aos serviços, evitando que pacientes e doadores precisem se deslocar até a capital.

“Precisamos buscar desburocratizar cada vez mais os serviços. A construção dessas unidades no interior vai ampliar a oferta dos serviços oferecidos pelo Hemoam, além de descentralizar alguns atendimentos atualmente realizados de forma exclusiva em Manaus”, concluiu Abrahim.

*Com informações da Aleam

Leia mais:

Câmara aprova PL do Desenrola com limite a juros do rotativo do cartão de crédito

Thiago Abrahim tem três projetos de lei aprovados na Aleam

Deputado Thiago Abrahim quer limitar Título de Cidadão do Amazonas na Aleam