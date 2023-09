Mulher que agrediu babá e atirou em advogado é solta pela Justiça em Manaus

Jussana Machado estava detida no Centro de Detenção Provisória Feminina, agora será monitorada por tornozeleira eletrônica.

A Justiça do Amazonas concedeu liberdade para Jussana de Oliveira Machado, ela e o marido Raimundo Nonato Machado foram denunciados pelo Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado e tortura contra uma babá e um advogado. A agressão ocorreu em um condomínio na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Jussana estava detida no Centro de Detenção Provisória Feminina. A decisão é da 3ª. Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, que revogou a prisão preventiva da acusada, aplicando medidas cautelares, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

O investigador Raimundo Nonato segue preso na Delegacia Geral.

Conforme o MP, o advogado Ygor Colares só não foi morto porque conseguiu correr para a portaria do condomínio e alguns funcionário se colocaram entre os agressões para tentarem separar a confusão. Em relação à babá, o MP explicou que a ação dos acusados causou danos físicos e psicológicos.

Jussana Machado responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, e com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, em relação ao advogado. Em relação à babá, crime de tortura em razão de discriminação racial.

Já Raimundo Machado vai responder por partícipe na tentativa de homicídio qualificado do advogado e partícipe também no crime de tortura contra a trabalhadora.

Leia mais

MP denuncia casal que agrediu babá e advogado em Manaus por tentativa de homicídio e tortura

Condomínio analisa expulsar casal que atirou em advogado; babá se recupera a base de calmante