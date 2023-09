Parintins se destaca como destino imperdível no Amazonas

Parintins (AM) – Hoje, dia 27 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Turismo, e a cidade de Parintins se destaca como um dos destinos mais procurados do estado do Amazonas, ficando atrás apenas da capital, Manaus. Com suas belezas naturais, cultura rica e eventos memoráveis, o município conquistou seu lugar como um ponto obrigatório para os amantes do turismo.

A Lei Nº 020/2001-PGMP, que instituiu o “Calendário de Eventos do Município de Parintins” na área da Cultura e do Turismo destaca eventos como: Carnailha e Carnaboi, Festival de Quadrilhas e Danças e Bois Mirins, Festa dos Visitantes, Festival Folclórico de Parintins, Feira do Artesanato, Festa da Padroeira “Nossa Senhora do Carmo”, Festival Folclórico do Mocambo do Arari, Festival de Boi em Miniatura, Festival de Verão do Caburi, Aniversário da Cidade, Festival das Pastorinhas e Reveillon.

Uma das peças-chave no calendário turístico de Parintins é o Festival Folclórico, que ocorre anualmente durante o último fim de semana de junho. Este evento grandioso é considerado o maior evento a céu aberto do mundo, atraindo cerca de 110 mil pessoas para a ilha Tupinambarana. Durante três noites consecutivas, o Bumbódromo torna-se palco de uma disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Além do Festival Folclórico, Parintins possui uma rica herança cultural e histórica, incluindo o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, localizado no Bumbódromo, o Memorial Japonês e o Balneário Cantagalo. O Mercado Municipal oferece iguarias regionais, e a Catedral de Nossa Senhora do Carmo é um marco arquitetônico.

A cidade também oferece atrações naturais como a Praia do Uaicurapá e a Serra de Parintins, além da temporada de transatlânticos que atrai viajantes de todo o mundo. A gastronomia local inclui pratos como Tacacá, Bodó no Tucupi e Jaraqui Frito.

Os triciclos, transporte símbolo de Parintins, são os mais procurados nos dias do festival e de ancoragem de navios transatlânticos por turistas que querem conhecer as peculiaridades da ilha.

De acordo com pesquisa divulgada pela Amazonastur, 98,51% dos turistas têm a intenção de recomendar Parintins como destino turístico, e 96,58% planejam retornar à ilha da magia.

Para chegar ao município, os viajantes têm a opção de voar a partir de Manaus, em um voo com duração de aproximadamente uma hora, ou desfrutar de uma jornada de barco ou lancha que varia de oito a 24 horas, dependendo da embarcação escolhida.

Portanto, neste Dia Mundial do Turismo, Parintins convida todos os amantes da boa comida e da cultura a desfrutar das maravilhas naturais e culturais que a cidade tem a oferecer.

