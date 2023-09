Fãs de Paul McCartney se preparam para a temporada de shows no Brasil

Ícone da música, Paul McCartney anunciou que voltará ao Brasil com sua nova turnê, Got Back, entre novembro e dezembro deste ano. O ex-integrante dos Beatles confirmou que passará por cinco cidades brasileiras: Brasília (30/11), Belo Horizonte (3/12), São Paulo (7, 9 e 10/12), Curitiba (13/12) e Rio de Janeiro (16/12). Na capital, a apresentação será realizada na Arena BRB Mané Garrincha.

Os fãs aguardam ansiosamente pelo momento, como o publicitário baiano Maurício Sampaio, que garantiu presença no espetáculo de Brasília. Será a primeira vez que ele vai ver Paul McCartney ao vivo. “Minha história com os Beatles começou na adolescência, por influência de um grupo de amigos. E agora, aos 56 anos, irei ao show com a minha esposa Cyra e meus filhos, Maria Eduarda e João Vítor. Estamos todos com a expectativa lá nas alturas, muito empolgados e felizes”, conta.

Fã dos sucessos Yesterday e Let it Be, Maurício destaca que, se pudesse pedir uma única música ao ídolo, seria Ebony and Ivory. “O Paul gravou essa com o Stevie Wonder em 1982, e ela me marcou muito”, revela. “As canções dos Beatles sempre embalam os momentos de união da nossa família”, completa.

“Dia importante para a família”: o publicitário Maurício irá ao seu primeiro show do Paul McCartney na companhia da esposa, Cira, e dos filhos adolescentes Maria Eduarda e João Vítor

Beatlemania de pai para filho

O professor Daniel Machado, 43 anos, teve o primeiro contato com os Beatles por intermédio do pai, Paulo, que já era apaixonado pelo grupo britânico e gravava fitas K7 com canções para o filho de 8 anos escutar. “Acredito muito nesse encanto atemporal dos Beatles e do Paul. A Beatlemania do meu pai passou para mim, e eu passei para o meu filho Cauã, que tem 5 anos, e, todo dia, antes de dormir, escuta Michelle. Meu desejo é que isso viva sempre entre nós”, compartilha.

Com uma coleção de quase 200 discos, que contam com gravações raras, além de um “cantinho temático” dos Beatles em casa, repleto de quadros e fotos, Daniel relembra que foi com o pai ao show de Paul McCartney em Brasília, em 2014. Os dois também realizaram o sonho de visitar Liverpool para conhecer a terra dos ídolos.

Neste ano, ele vai encarar uma verdadeira maratona para curtir ao máximo o artista favorito. “Estarei nos shows de Brasília, Rio de Janeiro, além de duas apresentações em São Paulo. Na capital, vou assistir ao show do Paul com meu pai, minha mãe, meu padrasto, um primo e vários amigos”, diz.

“Essa turnê será muito especial, e acredito que será a última de Paul, que já está com 81 anos e segue vibrando muito nos palcos. Já vi as setlists de outros países e estou ansioso, porque foram escolhidas as melhores músicas da carreira solo dele e dos Beatles”, comenta.

Fã da sequência final do disco Abbey Road, Daniel ressalta que o repertório é memorável. “A última música é The End, que também deve ser a escolha de Paul para encerrar os shows da Got Back Tour. Essa canção tem uma mensagem muito bonita e que merece ser lembrada em tempos difíceis: ‘O amor que você recebe é igual ao amor que você dá’”, finaliza.

O pequeno Cauã dos Santos Machado Alves, filho de Daniel, já é fã das músicas de Paul McCartney e dos Beatles Foto: Arquivo pessoal

Daniel e Paulo Campos Alves Foto: Arquivo pessoal

Emoção em família

Nelson Albuquerque, 48 anos, também conheceu e se apaixonou por Beatles quando era apenas um menino de 13 anos, em Belém do Pará.

“Minha relação com Paul, John, George e Ringo começou em 1989. Lembro de conversar com o meu pai sobre algumas músicas, como Hey Jude e Yesterday, e, depois dessa conversa, peguei um ônibus, fui ao centro e comprei meu primeiro disco da banda, um vinil do Past Masters, álbum lançado em 1988. Cheguei à minha casa, escutei tudo, do início ao fim, e foi amor à primeira vista. Também transmiti essa paixão aos meus filhos, que foram embalados e caíam no sono ao ouvir tantas canções bonitas de Paul e companhia”, conta.

A família, que vive em Campo Grande (MS) e vai viajar a Brasília para encontrar o Beatle, costuma se reunir em volta do violão para cantar as músicas de Paul em casa. E uma que sempre está presente é Here, There and Everywhere, balada que integra o disco Revolver, de 1966. “É uma composição magnífica, fala de amor, e escutamos com muita frequência”, pontua.

Por fim, ele revela que a expectativa para o show é a melhor possível. “Estamos ansiosos para ver o Paul cantando, ao vivo, músicas tão marcantes para nós. Realizei o sonho de assistir a uma apresentação dele, em Porto Alegre, com a minha esposa Gecele, e agora vou levar os meus filhos, Cecília e Lucas, para viver essa experiência tão especial”, diz Nelson. “Queremos muito ver a performance de I’ve Got a Feeling, pois Paul cantou essa música nos últimos shows em um dueto virtual com John, e esse momento promete ser emocionante.”

A família Albuquerque: Cecília, Gecele, a gata Lisa, Nelson e Lucas

Paul McCartney – Got Back Tour

Os ingressos para o show em Brasília podem ser comprados no site da Eventim ou na loja Eventim, localizada no Brasília Shopping.

A turnê Got Back é uma realização da Bonus Track, em parceria com a 30E, e será apresentada no Brasil pelo Banco BRB.

*Com informações do Metrópoles

