Obras do ‘Nosso Centro’ seguem para as últimas etapas neste mês de outubro

Manaus (AM) – Máquinas e 80 homens seguem em movimentação intensa neste início do mês de outubro, nas obras do programa “Nosso Centro”, da Prefeitura de Manaus, na avenida 7 de Setembro, Centro, zona Sul. O mês das comemorações do aniversário da capital amazonense (24 de outubro) marca o início das últimas etapas da intervenção na área central, que dará à população um novo e inédito espaço público de qualidade, que será inaugurado em dezembro.

O canteiro de obras funciona de segunda a segunda, sem pausa nem nos feriados, como ocorreu no Dia da Independência e durante o “#SouManaus 2023”. Neste domingo, 1/10, os serviços funcionaram das 8h às 16h.

Quem passa pelo trecho, não reconhece mais a antiga área antes abandonada, que está ganhando o mirante Lúcia Almeida, casarão Thiago de Mello e largo de São Vicente, especialmente com a retirada dos tapumes, dando uma ideia da composição do futuro largo, que já começa a receber colocação de piso.

As futuras áreas externas do mirante Lúcia Almeida, primeiro edifício público vertical de reconversão do programa “Nosso Centro”, recebem serviços, aproveitando a vazante do rio, com a execução do rip-rap na área da praça descoberta e varanda, entre o prédio e as estacas pranchas, para evitar que a água, no período de cheia, invada o subsolo da edificação.

O complexo tem trabalhos na infraestrutura e elétrica para luminárias; início de assentamento do porcelanato do segundo pavimento; emassamento e selagem do fundo teto e viga; instalação das calhas metálicas; acabamentos nos banheiros; reboco do poço do elevador; entre outros.

Atravessando a rua, no casarão Thiago de Mello, os trabalhos se concentram na fabricação do forro de madeira; instalação da manta e manutenção do telhado; e assentamento do meio-fio e execução de rampa de acesso ao imóvel.

Na área do largo de São Vicente são executadas obras no estacionamento, com limpeza, instalação do meio-fio e aterro, enquanto se trabalha nas ferragens para a armação da viga de travamento das estacas pranchas e do muro de fechamento. As obras acontecem simultaneamente e têm vários níveis e frentes de intervenção.

“No casarão Thiago de Mello, os trabalhos são mais internos com a confecção das esquadrias de madeira, rampa de acesso ao casario e manutenção do telhado”, explicou o diretor de Planejamento do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

A revitalização e a reabilitação neste complexo é a segunda construção da gestão do prefeito David Almeida que faz reconversão e reuso de uma edificação antiga e que antes estava abandonada e hoje ganha uma estrutura moderna e de reconversão pública.

Conforme o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, o cronograma está ajustado para os prazos, com a obra estando prevista para ser inaugurada dia 23 de dezembro, conforme anúncio do prefeito. “A gestão David Almeida vai entregar esta obra importante e impactante para a cidade e a população, que terá mais orgulho”, comentou.

A área total do mirante é de 4,9 mil metros quadrados e o prédio será o primeiro espaço multigeracional vertical da capital.

Casario

O casarão Thiago de Mello é datado de 1908 e classificado como uma unidade de interesse de preservação de segundo grau, de acordo com decreto 7.176/2004. A casa chegou a abrigar o depósito da firma Sinfrônio & Cia.

O espaço recebe serviços para sua reconfiguração e reuso para se transformar em um museu e espaço de exposição e convivência no centro histórico. Somado ao largo, essa trinca de intervenções promete ser um caso emblemático de regeneração urbana e reabilitação do centro da capital. Todas as obras têm aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Amazonas (processo nº 01490.000103/2022-81).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Conheça influenciadora crossfiteira sensação na internet

Homem é morto durante confusão em jogo de sinuca no Amazonas

Cota Rio: Aplicativo que monitora profundidade dos rios é lançado no Amazonas