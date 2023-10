Ex-presidente da CMM, Joelson Silva lidera lista de faltosos da Câmara de Manaus

Em Tempo fez um levantamento sobre a assiduidade dos vereadores e separou os três parlamentares mais ausentes nas sessões e durante as votações

Manaus (AM) – Finalizando o ano de 2023, em preparação para período eleitoral de 2024, o Em Tempo realizou um levantamento sobre a assiduidade dos vereadores, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). No ranking realizado, o parlamentar que mais faltou às sessões parlamentares foi o vereador Joelson Silva (Patriota), que comparecer em apenas 46 das 89 sessões parlamentares, com 51,69% de comparecimento. O vereador foi eleito para presidente da CMM, em 2018, com votos de todos os 41 vereadores.

De janeiro até esta quinta-feira (5), a Câmara realizou 89 sessões ordinárias e 57 “ordens do dia”, que é momento de votação dos projetos. O Em Tempo fez um levantamento sobre a assiduidade dos vereadores, com base em dados disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) da Câmara, e preparou um ranking dos parlamentares mais ausentes e assíduos nas sessões e durante as votações.

Sessões ordinárias

Confira o ranking dos mais ausentes nas sessões:

1º Joelson Silva (Patriota), com 51,69% de presença, totalizando 43 faltas em 89 sessões.

2º Bessa (SB), com 65,17% de presença, total de 31 faltas em 89 sessões.

3º Rosinaldo Bual (PNM), com 70,79% de presença, 26 faltas em 89 sessões.

Entre os mais assíduos nas sessões estão os vereadores Rodrigo Guedes (Podemos) com 94,38% de comparecimento, total de 84 presenças em 89 reuniões, Ivo Neto (Patriota) com 93,26%, 83 presenças e o Marcelo Serafim (Avante), com 92,13%, totalizando 82 presenças nas sessões.

Ordens do dia (votações)

Confira o ranking dos mais ausentes nas votações:

1º Joelson Silva (Patriota), com apenas 36,84% de presença, totalizando 36 faltas em 57 votações.

2º David Reis (Avante) e Rosinaldo Bual (PNM) empatados, com 63,16% de presença, com 21 faltas em 57 votações.

3º Allan Campêlo (PSC) e Bessa (SB) empatados, com 70,18% de presença, com 17 faltas em 57 votações.

Entre os mais assíduos nas votações estão os vereadores Rodrigo Guedes (Podemos) e Ivo Neto (Patriota) empatados, com 98,25% de comparecimento, apenas uma falta em 57 votações e o vereador Caio André (PSC), com 96,49%, faltando apenas duas vezes em todas as votações.

A assessoria do vereador Allan Campelo enviou uma nota a equipe de reportagem informando que todas as ausências do vereador foram justificadas.

“O vereador Allan Campelo (Podemos) esclarece que todas as suas ausências da Câmara Municipal de Manaus foram devidamente justificadas, seja por motivos pessoais (enfermidade) como para representar a casa legislativa em eventos oficiais“, diz em nota.

Ao Em Tempo, a assessoria de imprensa do vereador Joelson Silva (Patriota) informou que as faltas foram devido questões de saúde do vereador e todas foram justificadas. Todos os vereadores foram contatados durante a produção dessa matéria, mas, até está publicação desta reportagem, não houve retorno de todos os palarmentares.

Presença dos parlamentares nas sessões 2022

No ano anterior de gestão, o vereador mais faltoso foi Wanderley Monteiro (Avante), com apenas 75% de presença nas sessões, contabilizando 29 faltas em 116 sessões parlamentares. O vereador David Reis (Avante), foi o parlamentar que mais faltou em votações, com 27 faltas e apenas 59,7% de presenças.

Presença dos parlamentares nas sessões 2021

Em 2021, o vereador mais que mais faltou foi Everton Assis (PSL), com 83,48% de presença, contabilizando 19 faltas em 115 sessões. Entre as votações, o vereador Dione Carvalho (Patriota), foi que mais faltou em votações na CMM, com 69,05% de presença, sendo 26 faltas em 84 votações.

Faltosos

No Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl), da CMM, é possível conferir a frequência dos parlamentares nas sessões plenárias.

Considerando as “Ordens do Dia”, quando são discutidos e votados Projetos de Lei (PL) para o município, seis vereadores que tentam se eleger este ano aparecem como os cinco primeiros que mais faltaram em 2022.

Na atual legislatura, os vereadores realizaram 89 sessões ordinárias e 57 “ordens do dia”.

