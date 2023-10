Governo do Amazonas decreta ponto facultativo na sexta-feira (13)

No feriado e no ponto facultativo, 12 e 13 de outubro, respectivamente, funcionarão somente serviços essenciais

Amazonas – O Governo do Amazonas manterá o funcionamento de todos os serviços da rede pública estadual normalmente até quarta-feira (11), conforme decreto publicado no Diário Oficial, no dia 2 de outubro. O Executivo Estadual decretou ponto facultativo no dia 13 de outubro nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado, depois do feriado do dia 12 de outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Cidadania

O atendimento da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem) na capital, seguirão funcionando normalmente no regime de 24h durante a semana inteira.

PACs

Os serviços de Pronto Atendimento ao cidadão (PAC) continuarão realizando serviços em horário habitual, das 8h às 16h, até quarta-feira (11) em todas as unidades.

Saúde

As unidades que têm consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas irão funcionar em horário normal até quarta-feira (11).

Prato Cheio

As cozinhas populares do programa Prato Cheio, administradas pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) também funcionarão normalmente até quarta-feira (11), servindo refeições, das 11h às 13h. Na quinta-feira (12), cozinhas e restaurantes do programa não funcionarão, mas retornam normalmente com os atendimentos na sexta-feira (13). Os Centros de Convivência terão expediente normal.

Detran-AM

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) manterá suas operações regulares até quarta-feira, incluindo a emissão de documentos veiculares e exames na sede do órgão, postos dentro dos PACs e shoppings.

Educação

As escolas da rede estadual terão aulas normalmente durante os períodos matutino, vespertino e noturno, assim como as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) e Centro Estaduais de Tempo Integral (CETI) até quarta-feira (11). Já nos dias 12 e 13 de outubro as aulas serão suspensas.

Cultura

Os espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa como o Teatro Amazonas, museus e parques funcionarão normalmente para visitação até quarta-feira (11). Já na quinta-feira (12), o Teatro Amazonas não funcionará para visitação turística. As atividades retornam na sexta-feira (13) apenas no horário vespertino, de 12h às 17h.

*com informações da assessoria

