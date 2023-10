Cineteatro Guarany recebe mostra de filmes do diretor Márcio Souza

Manaus (AM) – O Cineclube de Arte apresenta no próximo sábado (7), a Mostra de Cineastas Amazonenses, prestigiando desta vez as obras do diretor Márcio Souza. A sessão inicia às 18h30 e possui entrada gratuita, sendo a classificação indicativa dos filmes para maiores de 16 anos.

O projeto visa enaltecer o cinema regional, trazendo visibilidade e reconhecimento aos artistas amazonenses que produzem filmes de diversos gêneros. A iniciativa parte do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferecendo acesso à cultura por meio do cinema.

Na mostra, serão exibidas três obras do cineasta. O filme “A Selva” que é ambientado na Amazônia, em meio ao Seringal, “Bárbaro e Nosso”, uma exaltação audiovisual ao poeta Oswald de Andrade, e o documentário “O Palco Verde” que, embora dirigido pelo jornalista Maurício Pollari, é baseado no livro de Márcio Souza de mesmo nome.

Engajado no cenário cinematográfico do Amazonas, Márcio Souza é um romancista, dramaturgo, ensaísta, contista e diretor de cinema. Sua obra se destaca pela busca constante em desvendar a Amazônia, cuja riqueza cultural e histórica é muitas vezes pouco valorizada pelos próprios brasileiros.

Para o diretor, exibir estas obras é deixar um grande legado para as futuras gerações.

“É de grande alegria para mim que esse material tenha sido restaurado e que ele esteja à disposição do público. Acredito que um dia serão de grande utilidade para estudiosos e pesquisadores no futuro”, declara Márcio Souza

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto Gari apresenta espetáculo gratuito em Manaus

VÍDEO: tiroteio em show de Maiara e Maraísa deixa adolescente morto e PM ferido

Corpos de traficantes suspeitos de matar médicos são encontrados no RJ