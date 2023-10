Ajuda humanitária da Prefeitura de Manaus chega a mais 184 famílias ribeirinhas

Famílias que moram nas comunidades Nova Via, Monte Horebe, Nova Esperança do Igarapé do Thiago, São Francisco e Santa Luzia do Tiririca, receberam os alimentos

São Francisco de Caramuri (AM) – A operação Estiagem, realizada pela Prefeitura de Manaus, chegou, nesta sexta-feira (6), à comunidade São Francisco de Caramuri, localizada na divisa entre os municípios de Manaus e Rio Preto da Eva, levando ajuda humanitária para 184 famílias que moram nas comunidades Nova Via, Monte Horebe, Nova Esperança do Igarapé do Thiago, São Francisco e Santa Luzia do Tiririca, iniciando o ciclo de entregas do polo na descida do rio Amazonas, onde 1.200 famílias, das 17 comunidades rurais da localização serão assistidas.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, a ajuda humanitária com alimentos, kits de higiene e água potável para as famílias atingidas pela extrema vazante vai continuar durante todo o fim de semana pelas comunidades ribeirinhas seguindo o cronograma de entrega montado pelas equipes da prefeitura.

“Estamos em mais uma grande ação, na histórica vazante que está acontecendo na nossa região. Hoje, por determinação do prefeito David Almeida, estamos iniciando as entregas para as famílias do polo sete, cerca de 1.200 famílias estão no nosso radar e vão receber ajuda humanitária em todas as comunidades dessa região”, explicou Costa.

Morada há 30 anos da comunidade São Francisco do Caramuri, a agricultora Maria da Conceição recebeu os seus mantimentos e agradeceu a Deus e à equipe da prefeitura.

“Gratidão a Deus, e à toda essa equipe que hoje nos traz um dia de felicidade em meio tantas tristezas. Nosso rio secou, nossa horta não sobreviveu, e esse mantimento vai nos alimentar por alguns dias. Não é fácil, aqui é muito longe por terra, quase três horas de carro, e não acreditávamos que essa ajuda chegaria, mas chegou na melhor hora. Obrigada ao prefeito e David Almeida, por não abandonar os necessitados”, agradeceu.

A logística para entrega dos mantimentos está sendo feita pela Semacc, e as secretarias municipais de Assistência Social e Cidadania (Semasc); de Educação (Semed); de Saúde (Semsa), de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Urbana (Semulsp); de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com o apoio da concessionária Águas de Manaus.

*com informações da assessoria

