Aleam libera estacionamento para torcedores que forem assistir Amazonas FC x Botafogo-PB

O estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) estará disponível aos torcedores que forem assistir o Amazonas Futebol Clube, na partida contra o Botafogo da Paraíba, que acontecerá neste sábado (7), às 17h, na Arena da Amazônia, válida pela 6ª e última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C.

O time do Amazonas Futebol Clube está na disputa para ter acesso à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

O acesso ao estacionamento da Casa Legislativa estará liberado a partir das 13h e permanecerá aberto até às 22h aos torcedores. Os idosos e pessoas com deficiência terão as vagas preferenciais garantidas.

A Aleam tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos veículos dos torcedores que forem ao estádio assistir o jogo.

“A Assembleia disponibilizará o espaço do estacionamento para quem for à Arena acompanhar a disputa. A Casa tomou todas as providências para que os torcedores possam deixar seus veículos em segurança”, disse o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (União Brasil), completando que todos estão torcendo pelo Amazonas Futebol Clube.

A Assembleia Legislativa do Amazonas fica localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.950, Parque Dez.

