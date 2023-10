Rebeca Andrade supera Simone Biles e é bicampeã no Mundial de Ginástica

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou, neste sábado (7), a medalha de ouro no Mundial de Ginástica no salto. A brasileira, atual campeã olímpica, superou a norte-americana Simone Biles, que ficou com a prata.

A nota da Rebeca foi 14,750, enquanto Biles recebeu 14,549. A coreana Yeo Seojeong ficou em terceiro lugar, com 14,416. A brasileira foi a última a se apresentar e teve um desempenho impressionante.

Rebeca, bicampeã mundial de salto, é a primeira brasileira na história a conquistar três medalhas em um único Mundial. Na última sexta (6), ela recebeu medalha de prata no geral individual, na quinta, também foi prata no Mundial por equipes.

Ainda há chances de mais medalha, já que a ginasta também vai disputar a final do solo neste domingo (7), assim como a brasileira Flávia Saraiva, que ficou em 15º na colocação individual geral. Simone Biles também estará na disputa.

SALTO DE OURO: Rebeca Andrade supera Simone Biles e é bicampeã no Mundial de Ginásticapic.twitter.com/gMyJff7jUj — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 7, 2023

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais

Brasileiras são prata na Copa do Mundo de ginástica de trampolim

Lesão tira Caio Souza do Mundial de ginástica artística

Atletas amazonenses são destaques no Campeonato Brasileiro de Ginástica