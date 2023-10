Pelo menos 382 pessoas morreram na guerra em Israel

Desde as primeiras horas entre o ataque do Hamas a Israel, que iniciou neste sábado (7), o confronto contabiliza, ao menos, 382 mortes. De acordo com informações de autoridades de saúde, compartilhada pela agência de notícias Al Jazeera, além das 150 mortes do lado israelense, há também 232 óbitos de palestinos em Gaza. Mais de 1,6 mil pessoas estão feridas.

Israel foi alvo de bombardeios e invasões terrestres na manhã deste sábado (7). Autoridades do país classificaram o ataque-surpresa como um dos maiores dos últimos anos. O grupo Hamas reivindicou a autoria.

Um comandante do movimento islâmico Hamas afirmou se tratar de o início de uma operação. “Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação”, afirmou Mohammad Deif.

Em pronunciamento à televisão estatal israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a convocação de reservistas do exército. “Nós estamos em guerra. Vamos lutar com um poder que o inimigo ainda não conhece”, falou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Brasil convocará reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque a Israel

Quatro brasileiros foram vítimas do ataque do Hamas em Israel, até última atualização

Estados Unidos se pronuncia sobre ataques em Israel: ‘Nunca há justificativa para terrorismo’