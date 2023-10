Estados Unidos se pronuncia sobre ataques em Israel: ‘Nunca há justificativa para terrorismo’

Com Israel em guerra após o ataque do Hamas, os Estados Unidos condenaram os ataques terroristas que estão ocorrendo na manhã deste sábado (7). Disparos de foguetes contra o país deixaram ao menos 40 mortos e centenas de feridos, segundo serviços de emergência de Israel citados pela imprensa local.

“Nunca há justificativa para o terrorismo”, disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. “Os EUA condenam inequivocamente os ataques não provocados dos terroristas do Hamas contra civis israelitas”,

Apoiamos firmemente o Governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques.

Segundo a Casa Branca, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, falou com Tzachi Hanegbi, conselheiro de Segurança Nacional de Israel. O governo americano não informou quais foram os detalhes dessa conversa.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país está em guerra contra o Hamas após o ataque do grupo.

Este é o incidente mais grave desde que Israel e o Hamas travaram uma guerra de 10 dias em 2021.

O ataque ocorre no momento em que Israel marca o festival judaico de Simchat Torá, celebrando a conclusão do ciclo anual de leituras públicas da Torá.

‘Civis nunca devem ser alvo de ataques’, diz ONU.

O alto comissionário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, disse em comunicado que está “chocado e horrorizado” com os relatos do ataque. “Esse ataque está causando um impacto terrível para a população israelense. Civis não devem ser alvo de ataques”,

Eu pontuo também que as forças israelenses responderam com ataques na Faixa de Gaza, matando ao menos cinco pessoas, segundo relatos. Eu peço que elas tomem todas as precauções para evitar mais mortes de civis. Peço uma pausa imediata na violência, e apelo que todos os lados envolvidos e países da região evitem mais derramamento de sangue.

Volker Türk, alto comissionário da ONU para Direitos Humanos.