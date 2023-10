Corpo de homem é encontrado enrolado em lona no bairro Aparecida, em Manaus

O corpo estava com os pés e mãos amarrados com cordas

Manaus (AM) – O corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado por moradores, nesta sexta-feira (13), com os pés e mãos amarrados com cordas, enrolado dentro de uma lona, ao lado de uma lixeira, na rua Leonardo Malcher, bairro Aparecida, na Zona Sul de Manaus.

Os moradores do bairro encontraram, ainda na manhã desta sexta-feira, por volta das 5h30, o corpo na entrada de uma vila.

Conforme perícia do Departamento Técnico Científica (DPTC), a vítima estava com vários hematomas no corpo, sido espancada.

Após a perícia, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do cadáver. Agora, as circunstâncias do crime e como o corpo foi jogado na rua serão investigados pela Delegacia de Homicídio e Sequestro (DEHS).

