Homem é preso suspeito de estuprar enteadas em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu, nesta quinta-feira (19), um homem de 33 anos por estupro de vulnerável, praticado contra suas três enteadas, de idades entre 7 e 13 anos. Os crimes ocorreram em janeiro e fevereiro deste ano, na zona leste de Manaus.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, uma das vítimas, 13, morava em Santarém, no Pará, e em 2022, passou a morar com a mãe, 32. Em meados de fevereiro, ela passou a apresentar mudanças no comportamento, notadas pela genitora, que a questionou para saber o que estava acontecendo.

“A adolescente, então, contou que o autor aproveitava de ocasiões em que a mãe não estava, para cometer os estupros. A mulher não o denunciou, cometendo, então, o crime de omissão de socorro. Instauramos um procedimento para que ela responda pelo ato”, disse.

Segundo a delegada, o indivíduo agiu do mesmo modo com as outras filhas da sua companheira, praticando o crime quando ficava a sós com elas.

“A vítima de 11 anos contou que passou a morar com o casal quando tinha 6 anos, e o homem praticou o estupro contra ela duas vezes, sendo uma das vezes quando sua mãe havia ido para a igreja. Já a criança de 7 anos informou que os estupros ocorriam constantemente, quando a genitora estava no trabalho ou na casa de vizinhos”, falou.

“Em depoimento, ela contou que não falou nada para as irmãs pois sofria constantes ameaças do infrator. Ele também ameaçava as outras vítimas para que elas não contassem nada a ninguém”, contou.

De acordo com a titular, as vítimas foram abrigadas pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), para acompanhamento. O homem foi preso no bairro Mauazinho, zona leste.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil do Amazonas

Leia mais:

Xand Avião, Pablo do Arrocha e João Gomes são as atrações do ExpoFest 2023 em Itacoatiara

Confrontos na Cisjordânia deixam 64 palestinos mortos

Madeiras apreendidas são doadas para construção habitações populares em Manaus