Madeiras apreendidas são doadas para construção habitações populares em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (Semhaf), recebeu, nesta quinta-feira (19), uma doação da Superintendência da Polícia Federal, por meio do doutor Umberto Ramos, de madeiras apreendidas por crime ambiental, as quais serão destinadas ao Programa Manaus Minha Casa.

Nesse primeiro momento, foram recebidos seis containers. A equipe que esteve no local iniciou o descarregamento para, por fim, contabilizarem o número de moradias que serão beneficiadas com essa entrega.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, esclareceu que essa ação vai gerar um grande avanço na resolução do déficit habitacional da cidade de Manaus.

“Essa é uma pauta mais do que necessária, pois através dela conseguiremos entregar moradias dignas àqueles que precisam”, disse.

É importante ressaltar que, para os cidadãos que ainda não realizaram o seu cadastro no Sistema Municipal de Habitação (Simhab), as inscrições estão disponíveis no site: www.simhab.manaus.am.gov.br, ou presencialmente, na sede da Semhaf, localizada na travessa Arthur Bernardes, nº 228, no bairro São Geraldo, zona Oeste da cidade.

