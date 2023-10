Inauguração de mercado tem briga generalizada por promoções e show de João Gomes; veja vídeos

A inauguração de um supermercado nesta quinta-feira (19), na Região Metropolitana do Recife (PE), foi marcada por confusões entre os clientes com direito trilha sonora exclusiva do cantor João Gomes.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas brigando e se agredindo fisicamente, empurra-empurra o motivo da confusão seria a promoção nas bandejas de ovos e por peças de carne além do bolo que estava sendo distribuído por conta da inauguração.

O preço da bandeja com 20 ovos estava em torno de R$ 6,99 já as carnes variavam de R$ 12,99 o kg do acém a R$ 24,90 o kg do coxão mole bovino.

A Polícia Militar de Pernambuco, foi acionada para a ocorrência e ao chegar no local se deparou com uma grande quantidade de pessoas. “O policiamento ficou no local para dar apoio e evitar tumulto”, esclareceu a assessoria do mercado.

JOÃO GOMES

O cantor João Gomes, se apresentava em um pequeno palco dentro do estabelecimento e segundo comunicação do mercado não houve tumultos ou confusão durante a apresentação do artista.

Confusão e gritaria durante inauguração de um mercado no Recife (PE).



–> Na ocasião o cantor João Gomes cantava ao fundo embalando a briga generalizada. pic.twitter.com/uqxDrz1Tlt — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 20, 2023

Passado com os vídeos da inauguração mix Mateus em Olinda pic.twitter.com/9rXqhH8rD9 — GUI-O (@guigaguarana) October 19, 2023

