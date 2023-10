Passageiros empurram lancha encalhada em rio no Amazonas; veja vídeos

Manaus (AM) – Um vídeo está circulando nas redes sociais, que mostra passageiros da lancha João Pedro 2º empurrando a embarcação que encalhou, neste sábado (21), em trecho conhecido como saída do Ramos com o rio Amazonas.

Segundo informações de passageiras, a navegação estava fazendo o trajeto Parintins – Manaus. No vídeo, algumas mulheres explicam que havia marcações no canal e muitos barrancos de areia avisando que o trecho estava seco. O condutor da lancha teria tentando passar pelo local e a embarcação encalhou.

Enquanto alguns passageiros ajudavam a desencalhar, outros entraram em outra lancha para seguir viagem. A informação é que a embarcação conseguiu desencalhar e todos conseguiram chegar no destino final que era Manaus.

Neste sábado (20), o rio Negro já atingiu a seca histórica marcando de 13,19 metros. Até a sexta-feira (20), havia 59 municípios do Amazonas em situação de emergência por causa da estiagem. O Amazonas tem 590 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa.

Confira o vídeo do momento:

Leia mais:

Hospital em Gaza diz ter sido alertado de ataque aéreo pelo Exército israelense

Deputado propõe plano anual para dragagem permanente nos rios da Amazônia

Universitários da UEA criam projeto de barco Catamarã movido à energia solar