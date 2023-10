Corpo de pastora Sara Mariano é encontrado carbonizado; cantora estava desaparecida

O corpo da cantora gospel e pastora Sara Mariano, de 38 anos, foi encontrado carbonizado em uma estrada na região Metropolitana de Salvador, a cantora estava desaparecida desde o dia 24 de outubro.

A irmã de Sara divulgou nas redes sociais que estava de luto pela irmã: “Luto pela minha irmã”, escreveu Soraya em seu perfil no Instagram com uma foto em preto e banco. Ela escreveu: “Por que, meu Deus? Tão linda e amava a filha”, publicou Soraya Correia em seu perfil no Instagram.

O QUE ACONTECEU?

Segundo realtos, no dia 24 de outubro, Sara saiu de casa para participar de um encontro entre mulheres em Salvador (BA) quando desapareceu.

Câmeras de segurança flagraram a cantora saindo da residência que dividia com o marido e entrando no carro do casal, no entanto não é possível ver quem estava dirigindo o veículo. Ederlan Mariano, produtor musical, garante que não sabe para onde a esposa estava indo na noite em que desapareceu. Familiares de Sara não acreditam na versão do rapaz: “Eu fico preocupada, sem saber e sem acreditar em uma coisa dessa, como um marido não sabe o nome da igreja que a esposa foi, não sabe o nome da igreja”, disse Dolores Freitas mãe da cantora.

Uma das versões para justificar a saída de casa seria o convite para visitar uma igreja ainda não identificada. Um motorista foi buscar Sara em sua casa, durante o trajeto a cantora gravou alguns vídeo antes de desaparecer.

O caso está sendo investigado pela A Delegacia de Proteção à Pessoa.

QUEM ERA SARA?

Sara Mariano, de 38 anos, pastora e cantora gospel, casada com Ederlan Mariano, com quem tem uma filha de 11 anos. A artista comanda a “TV Shalom”, canal na internet onde tem mais 256 mil inscritos e produz conteúdos voltados para evangélicos.

*Com informações de O Globo

