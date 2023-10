Fernanda Brum diz que não posta foto de biquíni: ‘Meu corpo é do meu marido’

A cantora gospel Fernanda Brum se envolveu em uma polêmica pós participar de um vídeo cast, a artista revelou que não publica fotos de biquíni em seu perfil pois seu corpo é do marido e que acha impróprio compartilhar esse tipo de cliques. A declaração de Brum chamou atenção nas redes sociais.

A cantora gospel, Fernanda Brum, diz que quando vai a praia não usa maiô e nem biquini, pois não pode mostrar seu corpo, pois pertence ao seu marido!!! pic.twitter.com/IZxDluVcs1 — Hélio Ricardo (@helioricardorio) October 14, 2023

Em conversa com a jornalista Isabele Benito, a cantora afirma: “O meu corpo é do meu marido. Não tem decote, não tem quadril de fora…”, declarou no podcast “Ta Benito Podcast” no último dia 12.”O meu corpo é do meu marido. Não tem decote, não tem quadril de fora…”, declarou Brum na entrevista.

Fernanda e o pastor Emerson Pinheiro são casados desde 1996 e pais de dois filhos, ao longo da entrevista vários temas foram abordados um deles estava a submissão da mulher ao marido quando a cantora citou uma passagem bíblica de 1 Coríntios 7:4. O versículo bíblico descreve o “corpo” em um contexto de intimidade, precisamente o casamento. A artista seguiu afirmando que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido assim como o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sua mulher.

Uma chuva de comentários tomou conta das redes sociais onde muitos internautas descordaram das afirmações de Brum.

“O corpo é seu. Quando você casa o corpo continua sendo seu. Fui claro?”, disparou um. “O marido olhando o decote das outras”, alfinetou outro. “Alienação”, apontou um terceiro. “Isso para o ‘mundo’ é uma bomba, mas isso se chama valores cristãos e muito temor a Deus”, defendeu uma outra seguidora via Instagram.

*Com informações da GQ Brasil

