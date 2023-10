Centro Educacional de Trânsito Honda completa dez anos em Manaus

Manaus (AM) – Em outubro, o Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH) celebra 10 anos de operação em Manaus, sendo referência na promoção de atividades em prol de um trânsito mais seguro. A capital amazonense é sede da fábrica de motocicletas da Honda há quase 50 anos e, por meio do CETH, a Honda atua junto à sociedade manauara para o aprimoramento das técnicas de pilotagem e uma formação de motociclistas mais conscientes sobre a segurança no trânsito.

Em uma estrutura com 75 mil m² e duas pistas: uma asfaltada, para os treinamentos on-road, e outra, de terra, para a prática de pilotagem em vias não pavimentadas (off-road), o CETH realiza treinamentos gratuitos de pilotagem para profissionais de empresas frotistas públicas e privadas, concessionários e colaboradores Honda, além de instituições como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército, que utilizam a motocicleta como forma de transporte ágil para o atendimento à população.

“A segurança no trânsito é um valor fundamental para a Honda e estar em Manaus há dez anos é prova de que buscamos promover esses conceitos onde a marca está presente. As atividades presenciais realizadas este ano já impactaram mais de 160 mil pessoas em todo o país e mais de 20 milhões pelos canais digitais. Além disso, contamos com o importante apoio da rede de concessionárias, que contribui para reforçar o compromisso de todos para a construção de um trânsito mais harmonioso”, afirma Marcelo Langrafe, Diretor Comercial da Honda Motos e CRM da Honda South America.

O CETH em Manaus é o terceiro construído pela Honda no país. A primeira unidade no Brasil foi inaugurada em março de 1998, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, consolidando um trabalho de conscientização que vinha sendo desenvolvido pela Honda desde a década de 1970, com cursos volantes nas principais cidades do Brasil.

Desde aquela época, a empresa já entendia a importância da educação na construção de um ambiente seguro no trânsito. Ao longo do tempo, as atividades foram ganhando força, junto com o apoio da rede concessionárias. Em 2006, a Honda inaugurou o CETH na cidade de Recife (PE). Juntas, as três unidades possuem 20 colaboradores e já impactaram um público de mais de 440 mil pessoas em treinamentos presenciais.

Clubinho Honda

Os Centros Educacionais da Honda também oferecem atividades voltadas a educação para o público infantil. Trata-se do projeto chamado “Clubinho Honda- Trânsito Amigo”, o projeto iniciado em 1992, oferece atividades lúdicas para crianças de 4 a 7 anos aprenderem sobre segurança no trânsito de forma leve e divertida. No local, há a presença de uma minicidade que simula a o trânsito real, contando com faixa de pedestre, semáforo, placas de sinalização, além dos miniveículos elétricos para que as crianças possam aprender as principais regras de segurança no trânsito.

A Honda acredita na importância de um trânsito mais seguro, e busca promover atividades de segurança viária para as próximas gerações de motoristas. Após o período da pandemia, em 2022, o projeto retornou as atividades presenciais e passou a atender o público infantil em escolas públicas e privadas, assim, disseminando os princípios da harmonia no trânsito para mais de 41 mil crianças.

