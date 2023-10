Fapeam lança edital para fortalecimento da pesquisa em CT&I ainda não consolidados 

Uma ação inédita do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, permite o fortalecimento de grupos de pesquisa com alta capacidade na área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem), edital n° 017/2023, foi divulgado nesta terça-feira (31) e está com inscrições abertas até o dia 22 de dezembro, às 17h, horário de Manaus.

Com o investimento de R$ 2 milhões, para apoiar grupos de pesquisa que ainda não atingiram a consolidação, o Pronem conta com recursos do tesouro estadual, por meio da Fapeam, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo os valores de R$ 1,26 milhões e R$ 740 mil, respectivamente.

Acesse o edital em: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0172023/

O Programa visa fomentar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação propostos por grupos de pesquisa emergentes, formados por pesquisadores com destaque na sua área de conhecimento e com experiência na coordenação de projetos, induzindo a consolidação de linhas de pesquisa prioritárias para o Amazonas, bem como a formação de novo núcleo de excelência em pesquisa no estado.

As definições adotadas pelo Pronem serão: a) núcleo emergente – grupo de pesquisa já estabelecido ou em fase de implantação, coordenado por pesquisadores doutores; b) pesquisador principal – também chamado de coordenador do núcleo, que se trata de pesquisador vinculado à instituição elegível, que tenha destacada liderança em pesquisa.

Os projetos aprovados terão prazo de vigência de 36 meses. A divulgação do resultado do enquadramento está prevista para o mês de fevereiro de 2024. Já o início de contratação das propostas para o mês de julho de 2024.

As propostas deverão ser apresentadas em formulário online específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em: http://www.fapeam.am.gov.br

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar login e senha previamente cadastrados. Novos usuários devem realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário online, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação complementar a ser anexada ao SigFapeam, conforme especificado no edital.

