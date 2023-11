Homem é morto com facadas no peito dentro de cemitério no dia dos mortos

Denilson da Silva Souza, de idade não revelada, conhecido pelo apelido de “Loiro”, foi morto com uma facada no peito, na manhã desta quinta-feira (2), no Dia de Finados, dentro do cemitério de Marapanim, no nordeste do Pará.

A família da vítima disse que “Loiro” estava indo prestar homenagens ao irmão falecido quando teria se desentendido com um homem. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Jean. A polícia está atrás dele.

Nas redes sociais, vídeos e fotos foram compartilhados sobre o caso, que teria ocorrido por volta das 7h. Em uma das gravações, um homem fala sobre o caso e mostra o trabalho da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pelas imagens, é possível ver vários curiosos perto de uma capela. “Assassinato aqui cemitério de Marapanim. Desentendimento, o cara foi e furou o outro”, conta o cinegrafista amador.

Socorristas do Samu ainda tentar salvar Denilson. No entanto, ele morreu no local perto de uma sepultura.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) está atrás de Jean, o principal suspeito de cometer o homicídio. Até o momento, ele ainda não foi localizado.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

*Com informações do Diário Online

Leia também:

Mais 576 estrangeiros são autorizados a deixar Gaza

Brasileiros repatriados da Cisjordânia chegam em avião da presidência no Distrito Federal

Aprovada Lei para permitir criação de 740 novos cargos no Superior Tribunal Militar