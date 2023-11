Médicos explicam porque acordamos no susto quando sonhamos que estamos caindo

Sensação ocorre no início do ciclo do sono, gerando a impressão de queda

Acordar no susto após um sonho de que está caindo de um lugar alto é uma das experiências desgostosas que a maioria das pessoas já experimentou na vida. A sensação da queda é tão real que o susto ao acordar, muitas vezes, reflete o desespero da situação. Mas por que esse tipo de sonho é tão comum?

A neurologista Dalva Poyares, médica do Instituto do Sono, afirma que sonhos com a sensação de queda são, na verdade, abalos do início do sono.

O neurocirurgião Fernando Gomes, professor livre-docente da FM-USP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), esclarece que os sonhos em que se está caindo não significam um problema.

“A mioclonia fisiológica pode acontecer tanto em crianças como em adultos, principalmente quando estamos muito cansados ou dormimos em posições desconfortáveis.”

As mioclonias são abalos musculares, que podem ocorrer durante o sono. Muitas vezes, isso acontece porque o córtex cerebral apresenta falta de habilidade de controle dos movimentos, assim como da sua supressão.

Gomes explica que as mioclonias aparecem com mais frequência na criança, devido ao período de formação e maturação cerebral. À medida que o cérebro cresce e amadurece, a tendência é que os episódios se tornem cada vez menos frequentes.

Os espasmos mioclônicos podem acontecer por questões genéticas, o que explicaria o surgimento de alguns tipos de epilepsia, intoxicação, encefalite, infecções e outras doenças. É importante que o diagnóstico seja precoce para, caso identificado algum problema, evitar atrasos neuropsicomotores.

Dalva acrescenta que a mioclonia do sono faz parte do grupo chamado de distúrbios de movimento do sono, que podem incluir os movimentos alternados das pernas, bruxismo e movimentos periódicos das pernas, por exemplo.

