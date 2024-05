Obra do viaduto da Bola do Produtor está 50% concluída, diz Prefeitura de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, vistoriaram, nesta quarta-feira (8), o avanço das obras do complexo viário Rei Pelé, na Bola do Produtor, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, que está com 50% do viaduto concluído.

O prefeito afirmou que os trabalhos são realizados, de forma acelerada, para entregar o quanto antes o novo viaduto, que vai resolver o problema do fluxo de veículos na área.

“Estamos trabalhando, diuturnamente, acelerando o cronograma de trabalho, para que a gente possa entregar o mais rápido possível, diminuindo o impacto que causa na vida das pessoas. Nós pedimos a compreensão da população, porque é uma obra que vai ficar perene e vai resolver, definitivamente, o problema do fluxo aqui nessa área da cidade entre as zonas Norte e Leste”, disse o chefe do Executivo municipal.

A estimativa é que, no próximo mês, seja liberado o trânsito na parte superior do complexo viário Rei Pelé, que compreende o viaduto.

“Estamos em mais de 50% da parte de cima do viaduto, a qual já queremos liberar, no próximo mês, o trânsito. Na verdade, a determinação do prefeito deve ser que a gente acelere de dia, de noite, de madrugada essa obra, para que a gente possa entregar o mais rápido possível para a população”, informou o secretário da Seminf, Renato Júnior.

A obra já teve a conclusão da instalação de todos os pilares, vigas e está na fase de realização da pré-laje, banqueta e, logo em seguida, será feito o asfaltamento, conforme cronograma da Seminf.

*Com informações da assessoria.

