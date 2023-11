VÍDEO: cantor sertanejo é flagrado agredindo a própria mãe em bar

Imagens do cantor sertanejo empurrando a mãe foram registradas no sábado

O cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, foi flagrado agredindo a própria mãe durante uma discussão em frente a um comércio de Guapó, em Goiânia, Goiás. O caso aconteceu no sábado (4).

Nas imagens, é possível observar várias pessoas com os ânimos exaltados em uma distribuidora de bebidas. Em um momento, a frase “Você tem que me respeitar” é ouvida, mas não se sabe se veio de uma das testemunhas ou do filho e da mãe.

Em seguida, há o início das agressões entre mãe e filho: ela parte para cima, ele a empurra e ela volta. Depois, ele dá um empurrão mais forte e ela cai de costas no chão, enquanto o filho se afasta e vai embora. A mulher é socorrida por testemunhas.

Mãe de cantor sertanejo pede desculpas

Identificava como Andreia, a mãe do agressor publicou um vídeo nas redes sociais, onde se considera culpada pela agressão sofrida. “A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida, aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis”, afirma.

“Não foi porque ele quis, nem porque é agressivo. Meu filho é muito carinhoso e amoroso. Nunca tive problemas com ele”, completa.

Andreia ainda ressalta, no vídeo em que veiculou nas redes sociais, que o filho Luan estaria recebendo ameaças, e pediu pela exclusão do conteúdo nas redes sociais já que, segundo ela, isso estaria prejudicando a vida dos dois.

A expectativa é que a dupla se manifeste nessa quarta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) de Guapó.

*Com informações do Metrópoles

