Homem alcoolizado é preso após agredir a própria mãe e os irmãos em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 24 anos foi preso, na quarta-feira (1º), por violência doméstica, na rua São Lúcio 1, bairro Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de agredir a própria mãe e dois irmãos.

Os militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para verificar uma ocorrência no bairro Monte Pascoal, em que um homem agredia a própria mãe e teria sido contido pela população.

Ao chegar no local, a equipe foi informada do fato e flagrou o homem agredindo a mãe e os irmãos e, diante disso, foi contido. A mãe do agressor contou aos policiais que o filho estava sob efeito de álcool e agrediu ela, sua irmã e seu irmão menor.

O detido recebeu voz de prisão e foi conduzido com uma das irmãs para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado em flagrante.

Ainda na delegacia foi verificado que ele já possui passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Duas crianças abandonadas em apartamento são resgatadas pela polícia em Manaus

‘Casal do crime’ é preso com motocicleta roubada em Manaus

Mulher é suspeita de matar homem a facadas no Dia dos Finados em Parintins