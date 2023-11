Manauaras terão 74 pontos de vacinação contra a Covid-19 esta semana

A vacinação contra a Covid-19 prossegue na capital com a oferta das vacinas, essenciais para impedir as formas graves da infecção pelo coronavírus, em 74 unidades de saúde mantidas pela Prefeitura de Manaus. As unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionam na segunda (13) e na terça-feira (14), mas na quarta-feira (15), terão seus atendimentos temporariamente suspensos em decorrência do feriado da Proclamação da República. As atividades serão retomadas na quinta-feira (16), e seguem a rotina normal de atendimento.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reitera que os imunizantes contra a Covid-19 são a maneira mais eficaz de manter o cenário epidemiológico da doença sob controle e destaca o compromisso do prefeito David Almeida em assegurar que a população tenha acesso ampliado às unidades que ofertam os imunobiológicos.

“Além das unidades de saúde que atendem no horário regular, das 8h às 17h, temos também aquelas que funcionam na modalidade de horário ampliado, das 7h até as 20h, algumas, inclusive, atendem até as 21h. Para permitir que todos se programem para receber a vacina, a Semsa divulga esses locais de vacinação em seu site e nas redes sociais”, afirma.

Shádia lembra que o impacto da vacina na saúde coletiva é indiscutível e destaca que a população de Manaus fez sua parte, buscando os pontos de vacinação para evitar as formas graves da infecção.

“Só estamos mais tranquilos agora porque a população compareceu aos postos para se proteger. A vacinação só tem sentido quando acontecesse de forma massiva e a população fez a sua parte. Mas precisamos continuar esse trabalho com as doses de reforço para manter esse cenário de tranquilidade”, assinala.

Para ser vacinado, o usuário deve buscar a unidade de saúde mais próxima de sua casa ou trabalho, apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os endereços e horários de atendimento dos estabelecimentos que ofertam a vacinação podem ser acessados no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link direto bit.ly/localvacinacovid19.

Vacinação por idade

Shádia orienta que as pessoas a partir dos 6 meses de idade devem se vacinar, e as que já começaram seu esquema vacinal podem conferir se já estão no período para a segunda dose ou dose de reforço no Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), informando apenas o número do CPF.

“A população a partir de 12 anos pode se vacinar em qualquer um dos 74 pontos de vacinação da Prefeitura. Já os menores de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, serão atendidos em unidades específicas, sendo que 14 unidades de saúde estão estruturadas para atender os bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 para crianças de 5 a 11 anos.”

Desde abril deste ano, a Semsa vem ofertando a vacina bivalente para todas as pessoas a partir dos 18 anos de idade, como dose de reforço, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Como o próprio nome indica, a bivalente atua tanto na defesa do organismo contra a variante original quanto na variante Ômicron. O imunizante também pode ser recebido por pessoas a partir dos 12 anos, desde que apresentem comorbidades.

“Mas é fundamental esclarecer que as monovalentes são importantes e essenciais para os bons resultados na luta contra o coronavírus. Como sempre reforçamos, vacina boa é aquela que está disponível”, assinala Shádia.

Para saber mais sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, basta acessar as redes sociais da Semsa Manaus, nos perfis @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seca histórica reconfigura política ambiental do Amazonas

Sine Manaus oferta 231 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

Palmeiras vence Internacional e assume liderança do Brasileiro