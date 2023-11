Cartela de ovo custa R$ 45 em cidade do interior do AM devido a seca do Rio Negro

Manaus (AM) – Balsas que transportam as mercadorias para o município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, estão paradas e não conseguem seguir viagem devido a forte estiagem que ainda assola o estado. O cenário faz com que os preços de alimentos subam, como é o caso da cartela de ovo que passou a custar R$ 45. A unidade do produto chega a ser vendida por R$ 1,50.

No ano de 2023, o Rio Negro registrou a pior seca da história em mais de 120 anos de história. Dados do Porto de Manaus mostram que o nível das águas na capital chegou a 12,70 metros.

Os moradores de São Gabriel da Cachoeira fazem apelos às autoridades que tomem medidas pela cidade que sofre com a seca do Rio Negro. Em outubro, a cidade suspendeu a realização de aulas, eventos e até mesmo o atendimento ao público de órgãos municipais por conta do sistema de racionamento de energia na cidade, ocasionado pela seca do Rio Negro.

A balsa que faz linha para São Gabriel está parada em uma praia a cerca de 20 km de uma área conhecida como Camanaus, principal de entrada de produtos, que fica 25 km da cidade. Os poucos produtos que chegam, são vendidos a preços altos. A cartela do ovo, por exemplo, está saindo a R$ 45 ou a unidade do ovo a R$ 1,50.

Um vídeo feito em um mercado da cidade mostra que as prateleiras estão praticamente vazias, sem nenhum produto de hortifruti. Alguns postos já estão fechando porque não tem mais combustível, já que as balsas que levam o produto estão pelo rio sem previsão de chegar.

