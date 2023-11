Acordo para combater racismo na primeira infância é assinado pela Unicef e ministérios 

Em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Mundial da Criança, comemorado nesta segunda-feira (20), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e os Ministérios da Igualdade Racial (MIR), da Saúde (MS), da Educação (MEC), dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) assinam um memorando de entendimento para oficializar a parceria da estratégia PIA – Primeira Infância Antirracista, durante o evento ‘O Brasil Pela Igualdade Racial’, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O acordo prioriza a cooperação intersetorial e interministerial para implementar ações focadas na promoção de uma primeira infância antirracista. Isso inclui a capacitação de profissionais de saúde, assistência social e educação sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil a partir da primeira infância e práticas antirracistas nesses serviços.

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, destacou a importância da iniciativa.

“O projeto Primeira Infância Antirracista é fundamental para a proteção de crianças negras que precisam lidar com o racismo antes mesmo de compreendê-lo. É de extrema importância ter profissionais preparados e letrados para lidar com nossas crianças, compreendendo suas especificidades e trabalhando na proteção desses meninos e meninas”, pontuou.

A parceria também prevê a realização de seminários e eventos no Brasil em capitais de estados e municípios prioritários, além da produção e disseminação de materiais relacionados a práticas antirracistas nos serviços de atendimento às gestantes, crianças negras e indígenas, com especial atenção à primeira infância.

Representando o Amazonas, a jovem indígena e estudante de 19 anos do povo omagua kambeba e ativista do Amazonas, Tainara da Costa Cruz, foi convidada para participar do evento, que contou também com a presença do ator e embaixador do UNICEF Bruno Gagliasso, da jovem negra de 19 anos, estudante e ativista de Pernambuco, Maria Eduarda Silva, e Erick Patrick Felix Soares, jovem negro de 20 anos, ativista do Rio de Janeiro.

Tainara da Costa Cruz, 19 anos, é estudante do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Samsung Amazonas, localizada na Comunidade Três Unidos.

A jovem é indígena do povo Omagua Kambeba e faz parte da Rede de Jovens Comunicadores da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (Makira E’ta). É ativista climática e esteve junto a delegação de adolescentes e jovens do Unicef na COP27.

Nesta segunda-feira (20), a amazonense será reconhecida e nomeada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

